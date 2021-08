Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Ancelotti s’enflamme pour son retour !

Publié le 19 août 2021 à 7h00 par Th.B.

De retour au Real Madrid six ans après son départ précipité, Carlo Ancelotti ne bouderait pas son plaisir en interne d’être revenu au sein de la capitale espagnole. Un sentiment partagé par sa famille.

Passé à la tête de l’effectif merengue de 2013 à 2015, période durant laquelle il a apporté la tant attendue dixième Ligue des champions au club merengue, Carlo Ancelotti a depuis navigué aux quatre coins de l’Europe. Tout d’abord au Bayern Munich, à Naples et plus récemment à Everton. Cet été, afin de combler le vide laissé par le départ de Zinedine Zidane, le président merengue Florentino Pérez a rouvert les portes du Real Madrid au technicien italien, pour le plus grand bonheur d’Ancelotti et de sa famille.

« Il est très heureux d’être de retour au Real Madrid »