Mercato - Barcelone : Le départ de Messi fait des heureux au Real Madrid !

Publié le 19 août 2021 à 4h45 par T.M.

Forcément, la tristesse est présente au FC Barcelone après le Real Madrid. En revanche, au Real Madrid, cela est plutôt une bonne nouvelle.

Une page de l’histoire s’est tournée. Après 21 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a dû faire ses valises, ne pouvant pas prolonger pour des raisons économiques. C’est donc à partir de maintenant que le club catalan va devoir apprendre à vivre sans l’Argentin. Une mission de taille pour Ronald Koeman et ses joueurs. Cette saison, les performances du Barça seront donc scrutées de près, alors que la perte est immense. Forcément, chez les rivaux, on respire plus facilement désormais.

« Peut-être que cela est bien pour nous »