Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid abat une dernière carte pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Décidé à s’attacher les services de Kylian Mbappé avant la fin du mercato, le Real Madrid serait sur le point d’acter une nouvelle vente afin peut-être de faire gonfler son offre aux yeux du PSG.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG avant la fin du mercato ? D’après The Transfer Window Podcast et El Chringuito , le champion du monde tricolore aurait la volonté de s’en aller afin de revêtir le maillot du Real Madrid. De plus, il est spécifié dans la presse ces derniers jours que le président Florentino Pérez n’attendrait que le signal de son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi pour qu’il puisse lancer une offensive de 120M€. Et pour se montrer encore plus sérieux aux yeux du PSG pour le transfert de Kylian Mbappé, une ultime vente pourrait être opérée au sein de l’effectif merengue.

Odegaard, la dernière option du Real pour le transfert de Mbappé ?