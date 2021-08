Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prêt à aller au clash ? La réponse !

Publié le 19 août 2021 à 7h45 par La rédaction

Plus le temps passe, plus le contexte paraît réuni pour une nette montée de tension entre le PSG et Kylian Mbappe. Analyse.

Ces dernières heures, le média espagnol La Cuatro a réaffirmé, à l’instar de plusieurs autres médias ibériques, que Kylian Mbappe réclamerait de manière très claire en interne que le PSG accepte d’ouvrir une négociation avec le Real Madrid pour son transfert. Si l’on en croit les déclarations officieuses de membres du Real citées récemment dans la presse sportive espagnole, et si l’on peut lire entre les lignes les déclarations officielles de Nasser Al-Khelaïfi sur Mbappe après la signature de Messi, on peut légitimement estimer ces informations très crédibles.

Hypothèse à ne pas exclure

Or dans le même temps, le PSG affiche une détermination à garder Mbappe coûte que coûte. Entre la détermination du joueur au départ et celle du PSG à ne rien lâcher, le contexte est donc réuni pour qu’une très nette montée de tension s’opère dans les prochains jours. A ce stade, l’hypothèse d’un clash entre les deux parties ne peut donc être exclue.