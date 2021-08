Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est déjà écrit pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 août 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé, au Real Madrid, on est certain que le Français finira par arriver.

A deux semaines de la clôture du marché des transferts, on ne sait toujours pas où va évoluera Kylian Mbappé. Si le Français est au PSG et sous contrat jusqu’en 2022, il ne semble toujours pas vouloir prolonger, mettant ainsi la pression sur sa direction pour s’en aller. La question est donc de savoir s’il finira pas partir cet été et ainsi rejoindre le Real Madrid. En tout cas, chez les Merengue, on ne se fait pas vraiment de soucis concernant la future arrivée de Mbappé.

« Dans un an, il sera un joueur du Real Madrid »