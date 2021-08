Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha peut réaliser un grand rêve pour 2022 !

Publié le 19 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé qui pourrait partir libre au Real Madrid l’été prochain, le PSG songerait à Cristiano Ronaldo qui devrait lui aussi avoir la possibilité de s’engager dans le club de son choix. Explications.

À l’été 2011, QSI devenait propriétaire du PSG. Et avec l’arrivée des Qataris, un rêve fort prenait forme : le recrutement d’une des deux stars du football mondial à savoir Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Bien que le président Nasser Al-Khelaïfi assurait alors vouloir former le nouveau Messi et non le faire venir à Paris, le PSG a finalement sauté sur l’occasion après avoir vu le FC Barcelone ne pas être en mesure de prolonger son contrat cet été. Et alors que Cristiano Ronaldo n’est lié à la Juventus que jusqu’en juin 2022, la venue du Portugais pourrait lui aussi débarquer au Paris Saint-Germain au terme de la saison prochaine.

Pas de prolongation à la Juventus pour Cristiano Ronaldo