Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce surréaliste sur les intentions du Real Madrid pour Neymar...

Publié le 19 août 2021 à 10h15 par Th.B.

Alors que Neymar a par le passé été annoncé du côté du Real Madrid, la surpuissance du PSG aurait contraint Florentino Pérez à mettre un terme à sa poursuite du Brésilien et à investir sur celui qui pourrait être «le nouveau Neymar».

Pas moins d’une année après son départ du FC Barcelone au PSG, le dossier Neymar a été grandement commenté dans la presse à l’été 2018 pour qu’il rejoigne le Real Madrid. Même son de cloche pour l’été 2019 avec cependant un pressing beaucoup moins important puisque le numéro 10 du PSG semblait déterminé à rebrousser chemin et à se rendre au FC Barcelone. Finalement, lors des deux mercato en question, Neymar a poursuivi au PSG jusqu’à prolonger son contrat qui courrait jusqu’à juin 2022 pour trois saisons supplémentaires en mai dernier. Et le correspondant basé en Espagne de The Athletic a fait une grosse révélation sur les intentions vaines du Real Madrid dans le dossier Neymar. De quoi justifier les dernières jeunes recrues opérées par le président du Real Madrid.

« Ils ont commencé à chercher le nouveau Neymar quand ils ont su qu’ils ne pourraient pas recruter l’original »