Mercato - PSG : Et si Mbappé ne prenait aucune décision pour son avenir ?

Publié le 19 août 2021 à 11h05 par Alexis Bernard

Suspendus aux lèvres de Kylian Mbappé, tous les supporters parisiens attendent le verdict pour savoir s’il prolongera, ou non, au PSG. Mais un scénario existe : celui dans lequel il ne prend aucune décision.

Avec un contrat qui se termine en juin 2022, Kylian Mbappé est à quelques mois d’une situation XXL. Au 1er janvier 2022, la star du PSG, golden boy du football mondial, aura la possibilité de s’engager librement dans le club de son choix. Du jamais vu pour un tel joueur, à son âge, avec son potentiel. Et même si Paris fait pour éviter cela, le club n’est plus en position de force. Kylian Mbappé est maître de son destin.

Pourquoi trancher maintenant ?

Aujourd’hui, il existe trois scénarii. Le premier : Kylian Mbappé accepte de prolonger et reste donc à Paris. Kylian Mbappé refuse de prolonger et le PSG décide de le vendre avant le 31 août pour éviter un départ libre dans un an. Et enfin, Kylian Mbappé refuse de prolonger mais Paris le garde, en prenant le risque d’un départ en juin prochain, pour zéro. A ces trois scénarii s’ajoutent un possible quatrième… Celui dans lequel Kylian Mbappé ne prend aucune décision. L’attaquant français pourrait en effet ne pas décider de prolonger maintenant et retarder ce choix jusqu’au dernier moment. En mai prochain, de l’eau aura couler sous les ponts. Si la greffe Messi/Paris prend, et que l’équipe devient une machine de guerre capable de gagner la Ligue des Champions, rester à Paris deviendra une évidence. D’autant plus si, dans le même temps, Carlo Ancelotti se plante avec le Real Madrid…