Foot - Mercato

Mercato : Benjamin Lecomte vers un grand club européen ?

Publié le 19 août 2021 à 10h47 par La rédaction mis à jour le 19 août 2021 à 10h52

L'arrivée d'Alexander Nubel en tant que numéro 1 à l'AS Monaco ferme la porte à Benjamin Lecomte. Le gardien français devrait toutefois trouver un point de chute prestigieux.