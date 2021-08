Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Milan AC… Gianluigi Donnarumma dit tout sur son transfert !

Publié le 19 août 2021 à 11h30 par T.M.

Gianluigi Donnarumma aura vécu un été agité entre sa victoire à l’Euro avec l’Italie, son titre de meilleur joueur du tournoi ainsi que son départ vers le PSG. Arrivé au terme de son contrat avec le MilanAC, le portier a pris la direction de la capitale française. Un choix sur lequel est il est revenu ce jeudi.

Faisant déjà partie du gratin mondial et considéré comme le futur meilleur gardien du monde, Gianluigi Donnarumma était l’une des grosses occasions à saisir lors de ce mercato estival. En effet, à 22 ans, celui qui vient de remporter l’Euro avec l’Italie, tournoi dont il a été élu meilleur joueur, il s’est retrouvé libre n’ayant pas réussi à se mettre d’accord avec le Milan AC sur les termes d’un nouveau contrat. En coulisse, Mino Raiola s’est alors activé pour trouver un point de chute à son poulain. Sollicités, le FC Barcelone et la Juventus ont finalement vu le PSG rafler la mise. Répondant à toutes les conditions, notamment financières, Leonardo a frappé fort en accueillant Donnarumma, un joueur qu’il rêvait de recruter depuis un certain temps désormais.

« La vie est faite de choix, j'avais des ambitions différentes »

Si certains imaginaient Gianluigi Donnarumma comme le nouveau Paolo Maldini à faire toute sa carrière au Milan AC, cela ne sera finalement pas le cas. Le portier italien a bien fait ses valises et ce jeudi, à l’occasion d’un entretien accordé au Corriere dello Sport , le nouveau joueur du PSG est revenu sur ce départ. Concernant la fin de son histoire au Milan AC, Donnarumma a alors confié : « Je ne voudrais pas parler de la dernière saison, cela n'aurait aucun sens aujourd'hui. J'ai passé huit ans à Milan, c'était ma maison, j'y ai vécu des moments magnifiques. J'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui travaillent au club, Milan est un club qui me donne encore de l'émotion aujourd'hui (...) Mais la vie est faite de choix, j'avais des ambitions différentes. Je resterai pour toujours un tifoso du club. J'avais besoin de changer pour grandir, m'améliorer et devenir le plus fort. Je ressentais le besoin de nouveaux espaces, d'une nouvelle réalité (...) Les bandiere (joueur restant dans un seul et même club toute une carrière, ndlr) n'existent plus ? Bien sûr que si. Mais club et joueur doivent partager le même programme, avoir des ambitions et des points de vue similaires ».

« Paris m'a toujours suivi »