Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo réduits à néant avec l’arrivée de Messi ?

Publié le 19 août 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que le PSG souhaite se séparer d’une partie de son effectif d’ici à la fin de ce mercato estival, l’arrivée de Leo Messi ne faciliterait pas forcément la tâche du club parisien.

Le moins que l’on puisse dire est que le mercato du PSG est excellent si on fait le bilan des arrivées. En effet, le club de la capitale a successivement enregistré les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Leo Messi, tout en sachant que la direction sportive parisienne ne fermerait pas la porte à une arrivée de Paul Pogba ou d’Eduardo Camavinga lors de la dernière ligne droite de cette fenêtre estivale des transferts. Cependant, concernant les ventes, le bilan est bien moins reluisant avec le seul départ de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen. Et visiblement, l’opération dégraissage ne devrait pas se faciliter après la venue de Lionel Messi, qui a paraphé un contrat de deux ans assorti d’une année optionnelle supplémentaire la semaine passée.

Des joueurs remettent en question leur avenir après l’arrivée de Leo Messi !