Mercato - OM : C’est imminent pour la nouvelle recrue de Pablo Longoria !

Publié le 19 août 2021 à 10h00 par T.M.

Du côté de l’OM, la neuvième recrue de l’été se préciserait et celle-ci devrait bel et bien se nommer Pol Lirola.

Ces dernières semaines, cela était plutôt calme du côté de l’OM. Mais alors que la fin du mercato estival approche, cela recommence à bouger sur la Canebière. Et Pablo Longoria toucherait notamment au but pour certains départs. En effet, le cas Dario Benedetto serait en passe d’être réglé, lui qui devrait aller à Elche, tandis que le départ de Nemanja Radonjic serait également imminent. De quoi permettre à l’OM de dégager quelques fonds pour continuer à renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Alors que 8 joueurs ont déjà été recrutés par Pablo Longoria, une nouvelle recrue se rapprocherait de la Canebière.

Le retour de Pol Lirola !