Mercato - OM : Pablo Longoria va enfin boucler ce dossier chaud !

Publié le 18 août 2021 à 17h45 par La rédaction

Retourné en Italie à l’issue de la saison dernière, Pol Lirola serait sur le point de retrouver l’OM. Un accord aurait été trouvé entre le club phocéen et la Fiorentina autour d'un nouveau prêt avec option d'achat obligatoire.

Avec huit recrues à son actif, Pablo Longoria est en train de réaliser un mercato très ambitieux, de quoi ravir Jorge Sampaoli. Après deux journées de Ligue 1, l’impact des renforts estivaux dans le onze olympien se voit déjà. Mais depuis l’ouverture du marché, le président de l’OM galère sur le dossier d'un joueur en particulier : Pol Lirola. Faute d’accord avec la Fiorentina, le latéral espagnol est en Italie depuis la fin de son prêt. Mais ce ne pourrait être qu’une question de temps désormais.

C’est fait pour Pol Lirola !

A en croire les informations de Nicolo Schira, ce serait enfin bouclé pour Pol Lirola. L’OM et la Fiorentina se seraient mis d’accord pour un nouveau prêt d’un an, avec une option d’achat obligatoire fixée à 12M€. Pol Lirola devrait être lié avec l’OM jusqu’en 2026. Après de longues négociations, l’ancien joueur de Sassuolo va enfin retrouver la Provence. Au plus grand plaisir du public marseillais qui était tombé amoureux de Pol Lirola.