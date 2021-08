Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme feuilleton touche enfin à sa fin…

Publié le 18 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Souhaitant à tout prix venir à l’OM, en atteste son attitude à la Fiorentina qui lui a valu d’être écarté d’un match de coupe, Pol Lirola pourrait voir son souhait se réaliser dans les prochains jours.

Contrairement à Leonardo Balerdi qui a vu l’OM trouver un accord avec le Borussia Dortmund pour transformer son année de prêt en un transfert définitif, la donne n’a pas été la même pour Pol Lirola qui n’avait pour sa part passé qu’une demi-saison à Marseille. Cependant, depuis de longues semaines, Pablo Longoria travaille en coulisse pour que son transfert soit une réussite. Et alors que nous sommes entrés dans la dernière ligne droite du mercato estival, le président de l’OM se rapprocherait concrètement d’un accord total avec la Fiorentina.

Plus qu’une question d’heures pour Lirola