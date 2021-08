Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur les coulisses de l’opération Lirola !

Publié le 18 août 2021 à 18h10 par T.M.

Bien que le retour de Pol Lirola à l’OM se rapprocherait, il y aurait encore quelques divergences dans les discussions avec la Fiorentina.

Arrivé en janvier dernier à l’OM, Pol Lirola s’est immédiatement imposé sur la Canebière. Au point de convaincre ses dirigeants de le conserver plus longtemps, mais pas au prix de 12M€ de son option d’achat. Cet été, l’Espagnol a alors retrouvé la Fiorentina et Pablo Longoria a négocié avec la Viola pour obtenir un accord à la baisse. Cela ne sera finalement pas le cas. Après d’âpres discussions entre l’OM et la Fiorentina, un accord se rapprocherait pour le retour de Lirola, mais il existerait encore quelques détails à régler.

Un transfert, mais quelles modalités ?