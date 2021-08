Foot - PSG

PSG - Polémique : Déjà un problème en interne avec Sergio Ramos ?

Publié le 18 août 2021 à 11h15 par T.M.

Alors que Sergio Ramos a rejoint le PSG il y a quelques semaines seulement, le cas de l’Espagnol serait déjà au coeur d’une polémique en interne.

Cet été, le PSG a dépouillé le Real Madrid et le FC Barcelone. En effet, avant d’accueillir Lionel Messi, c’est Sergio Ramos qui a rejoint l’effectif de Mauricio Pochettino. N’ayant pas réussi à se mettre d’accord avec Florentino Pérez pour une prolongation, le défenseur central espagnol était libre de s’engager où il voulait. Et c’est au PSG qu’il a posé ses valises. Toutefois, pour le moment, Ramos n’a toujours pas fait ses grands débuts avec le club de la capitale à cause de pépins physiques et le néo-Parisien va vite devoir changer de mentalité pour être utilisé par Mauricio Pochettino.

Un comportement qui ne passe pas ?