PSG : Pochettino a fait une proposition à... Andrea Pirlo !

Publié le 17 août 2021 à 15h40 par A.D.

Evincé par la Juventus, Andrea Pirlo est actuellement en quête d'un nouveau club. Comme il l'a révélé lui-même, le coach italien a croisé Mauricio Pochettino en vacances, et le coach du PSG lui a proposé de venir voir ses entrainements à Paris.