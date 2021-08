Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma lâche une énorme confidence sur l’intérêt du Qatar !

Publié le 19 août 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG cet été alors qu’il figurait depuis longtemps sur les tablettes de Nasser Al-Khelaïfi, Gianluigi Donnarumma s’est confié sur cet intérêt de longue date.

En plus des arrivées libres de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi, le PSG a frappé un énorme coup à 0€ au poste de gardien de but cet été avec Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, sacré meilleur joueur de l’Euro, va donc venir faire de l’ombre à Keylor Navas cette saison au Parc des Princes, d’autant que son profil était attendu depuis très longtemps par la direction du PSG comme l’a lui-même confirmé Donnarumma dans les colonnes du Corriere dello Sport .

« Le PSG m’a toujours voulu »