Mercato - Barcelone : Le Barça va lancer une grande opération pour Griezmann !

Publié le 19 août 2021 à 21h30 par T.M.

A Barcelone, les temps sont durs économiquement. Pour surmonter la tempête, des efforts sont demandés aux joueurs pour qu’ils baissent leurs salaires. Et il va en être de même avec Antoine Griezmann.

Lionel Messi désormais parti, Antoine Griezmann se retrouve leader offensif du FC Barcelone avec Memphis Depay. Un rôle qu’est prêt à assumer le Français, qui vient de disputer son 100ème match avec les Blaugrana : « Je suis fier et heureux d’arriver à ce nombre. J’espère pouvoir en disputer encore 100 de plus et continuer ici avec ce club, en donnant tout sur le terrain et en aidant au maximum les coéquipiers ». Toutefois, Griezmann ne devra pas seulement aider le Barça sur le terrain, il devra également le faire en dehors d’un point de vue économique.

Une baisse de salaire aussi pour Griezmann ?