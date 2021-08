Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision de Mbappé dictée par Messi ? La réponse !

Publié le 19 août 2021 à 19h45 par A.D.

Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait annoncé à la direction du PSG qu'il voulait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Et malgré l'arrivée de Lionel Messi, le champion du monde français serait déterminé à porter les couleurs de la Maison-Blanche cette saison.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé place le PSG dans une situation délicate. En effet, Leonardo pourrait être contraint de vendre son numéro 7 cet été s'il ne le prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans moins d'un an. Pour éviter ce terrible scénario, le directeur sportif du PSG a proposé un contrat proche de celui de Neymar à Kylian Mbappé. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde français n'est toujours pas décidé à renouveler son contrat avec Paris. Et l'arrivée de Lionel Messi au PSG n'y changerait rien.

Malgré Messi, Mbappé n'est toujours pas convaincu de rester au PSG