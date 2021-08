Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a annoncé sa décision au Qatar !

Publié le 19 août 2021 à 18h10 par A.D.

Libre de tout contrat le 1er juillet 2022, Kylian Mbappé aurait attendu le bon moment pour annoncer au Qatar qu'il voulait signer au Real Madrid cet été. Ainsi, le numéro 7 du PSG aurait rejeté toutes les offres de renouvellement de contrat formulées par Leonardo. De son côté, le Real Madrid n'attendrait plus que le feu vert de Tamim Bin Hamad Al Zani pour lancer les négociations avec le PSG.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo ne veut pas voir son numéro 7 partir et a tenté de le retenir avec une offre de contrat proche de celui de Neymar. Toutefois, Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à prolonger avec le PSG. Pire, le champion du monde français aurait déjà fait savoir aux hautes sphères parisiennes qu'il voulait rejoindre le Real Madrid dès cet été.

Le Qatar sait que Mbappé veut rejoindre le Real cet été