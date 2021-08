Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le plan bien ficelé du Real Madrid !

Publié le 19 août 2021 à 17h15 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, le Real Madrid n'aurait d'yeux que pour lui depuis le mois de mars. Pour se donner un maximum de chances de boucler l'affaire cet été, Florentino Pérez aurait balayé volontairement toutes rumeurs concernant les autres dossiers, et même Erling Haaland.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo fait tout son possible pour convaincre son numéro 7 de rempiler, mais il a du mal à le convaincre. En effet, le directeur sportif du PSG a proposé un contrat proche de celui de Neymar à Kylian Mbappé, mais ce dernier n'est toujours pas décidé à parapher un nouveau bail à Paris. Une situation qui pourrait profiter au Real Madrid, car il s'activerait pour boucler l'opération Mbappé depuis mars.

Pérez a oublié Erling Haaland and co dès mars pour Kylian Mbappé