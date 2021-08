Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du Real Madrid s’implique dans le dossier Mbappé !

Publié le 19 août 2021 à 15h30 par T.M.

En cette fin du mois d’août, le cas Kylian Mbappé fait énormément parler. Va-t-il rester au PSG ? Rejoindra-t-il le Real Madrid ? Au sein de la Casa Blanca, on n’en manquerait en tout cas pas une miette, notamment dans le vestiaire de Carlo Ancelotti.

Le feuilleton Kylian Mbappé est loin d’être terminé. Malgré la position qui semble ferme du PSG, qui ne veut pas lâcher son joyau cet été, rien ne semble encore être totalement fixé. En coulisse, le Français maintiendrait la pression auprès de sa direction pour obtenir son bon de sortie cet été. Et cela n’échappe pas au Real Madrid. Chez les Merengue, on se tient prêt à dégainer si la porte venait à s’ouvrir. Et jusqu’au 31 août, Florentino Pérez sera à l’affût comme l’a dernièrement affirmé une source madrilène à AS : « Jusqu’au 31, tout peut encore se passer et les sifflets de l’autre jour contre Kylian lors de la présentation des équipes jouent en sa faveur à propos de sa volonté de ne pas prolonger et de partir dès que possible. Même s’ils ne le laissent pas partir maintenant, dans un an, il sera un joueur du Real Madrid. Il a décidé de ne pas prolonger, il a les idées claires. Si c’était une question d’argent, il aurait déjà prolongé depuis un certain temps ».

Au Real Madrid, on ne loupe rien !