Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Pogba ou Camavinga ? La réponse de Pochettino !

Publié le 19 août 2021 à 15h10 par H.G.

Alors que le PSG serait toujours en quête d’un renfort au milieu de terrain, Mauricio Pochettino ne cache pas qu’il ne dirait pas non à une arrivée dans ce secteur.

Le recrutement du PSG n’est peut-être pas encore fini. En effet, si le club de la capitale a déjà enregistré les arrivées de cinq joueurs, celle de Leo Messi la semaine dernière étant la dernière en date, les pensionnaires du Parc des Princes ne fermeraient pas la porte à l’arrivée d’un milieu supplémentaire si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse. En ce sens, les noms de Paul Pogba et d’Eduardo Camavinga sont évoqués, eux dont les contrats s’achèveront dans moins d’un an à Manchester United et au Stade Rennais. Et en conférence de presse ce jeudi à la veille du déplacement du PSG à Brest, Mauricio Pochettino n’a clairement pas caché qu’il est ouvert à la venue d’un homme dans l’entrejeu parisien.

« Un club comme le PSG est toujours ouvert à améliorer son effectif »