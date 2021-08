Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a déjà choisi son prochain club !

Publié le 19 août 2021 à 11h45 par La rédaction

Paul Pogba, annoncé comme l'une des pistes prioritaires du PSG, est en fin de contrat en 2022 avec Manchester United. Cependant, il pourrait décider de rallier un autre club...

Après avoir signé Lionel Messi (dont le salaire vous est révélé en exclusivité par le10sport.com), le PSG commence à prospecter pour réaliser un gros coup au prochain mercato. En ligne de mire, la perspective de recruter une nouvelle star libre. Deux noms sont avancés : Cristiano Ronaldo et Paul Pogba. Le Français était déjà pisté cet été, mais les exigences de Manchester United ont rendu les tractations très complexes.

Le Real aurait la préférence de Paul Pogba !