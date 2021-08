Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un verdict tombe enfin dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 19 août 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 19 août 2021 à 13h34

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein depuis une semaine, tout indique que son dénouement n’interviendra pas avant la fin de l’exercice 2021/2022, au moins.

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2017 quelques semaines après Neymar, Kylian Mbappé est maintenant à moins d’un an du terme de son contrat au sein du club de sa ville natale. En effet, au contraire de son compère brésilien qui a prolongé en mai dernier, l’international français refuse pour l’heure de parapher un nouveau bail. Plusieurs raisons sont évoquées pour justifier cette prise de position de la part du joueur de 22 ans : une volonté d’obtenir des garanties sur le projet du PSG, une volonté d’être davantage mis en avant, et son rêve de revêtir un jour la tunique du Real Madrid. Le moins que l’on puisse dire est que le premier point a été rempli cet été par le club parisien qui a recruté de fort belle manière, avec les arrivées successives de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Leo Messi. Cependant, deux autres points existent, et ils conduiraient actuellement Kylian Mbappé à vouloir s’en aller.

Malgré son envie de départ, Kylian Mbappé devrait rester au PSG cette saison