Mercato - PSG : Une énorme annonce de Mbappé au vestiaire ? La réponse !

Publié le 19 août 2021 à 13h15 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que Kylian Mbappé aurait communiqué au vestiaire qu’il resterait à Paris cette saison, cette information ne serait pas avérée.

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle ce jeudi ! Et pour cause, dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport indique que l’international français aurait demandé son départ du PSG à Nasser Al-Khelaïfi ce lundi à l’occasion d’une réunion au sommet. Cependant, une fois de plus, le président du club de la capitale lui aurait signifié qu’il n’a pas la moindre intention de le voir s’en aller au cours de cette fenêtre estivale, à moins d’un an de la fin de son contrat signé en 2017.

Kylian Mbappé n’a rien dit au groupe du PSG au sujet de son avenir