Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma annonce la couleur pour son duel avec Keylor Navas !

Publié le 19 août 2021 à 12h45 par T.M.

Arrivé au PSG, Gianluigi Donnarumma va devoir se battre avec Keylor Navas pour une place de numéro 1 dans les buts. Un duel qui motive l’Italien.

Recruté en 2019 par le PSG, Keylor Navas a réalisé deux très grosses saisons avec le club de la capitale. Toutefois, ces performances du Costaricien n’ont pas empêché Leonardo d’aller chercher un nouveau gardien et pas n’importe lequel : Gianluigi Donnarumma. Alors que l’Italien était libre, le PSG a sauté sur l’occasion, mais il va désormais falloir faire un choix. Désormais, la hiérarchie établie chez les gardiens est totalement chamboulée. Qui de Donnarumma ou Navas sera le numéro 1 dans les buts parisiens ? La concurrence promet d’être rude…

« Une motivation supplémentaire »