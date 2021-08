Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Camavinga… Leonardo est prêt à frapper un dernier gros coup !

Publié le 19 août 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que le PSG a déjà enregistrées les arrivées de cinq recrues au cours de cette fenêtre estivale des transferts, le recrutement parisien pourrait ne pas être encore totalement terminé.

Certains qualifient ce mercato estival du PSG d’historique, et il faut bien admettre que le club de la capitale a vu les choses en grand tout au long de cette fenêtre des transferts. En effet, Paris a successivement enregistré les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Leo Messi tout au long de l’été. De quoi renforcer de manière conséquente l’effectif entrainé par Mauricio Pochettino, notamment au milieu et sur le flanc droit de la défense, deux secteurs définis comme étant à consolider en priorité au terme de la saison 2020/2021. Et visiblement, au sujet du premier poste cité, les travaux du PSG pourraient ne pas être finis.

Paul Pogba et Eduardo Camavinga sont toujours ciblés