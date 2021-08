Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Tuchel… Haaland a pris une énorme décision !

Publié le 19 août 2021 à 7h30 par Th.B.

Alors que Chelsea aurait été l’un des seuls clubs à avoir tenter le diable pour recruter Erling Braut Haaland au cours du mercato estival, le buteur du Borussia Dortmund aurait eu les idées claires concernant son prochain club : le Real Madrid pour jouer avec Kylian Mbappé.

Erling Braut Haaland est l’un des dossiers qui a fait couler le plus d’encre dans la presse ces derniers mois. De par le déplacement de son agent Mino Raiola en Espagne en avril dernier ou encore des plans des plus grandes formations anglaises pour lui, sans oublier l’option PSG qui penserait à lui pour combler le vide que laisserait Kylian Mbappé à l’été 2022 en cas de départ libre de tout contrat. Avant de recruter Romelu Lukaku, Chelsea aurait fait un forcing auprès du Borussia Dortmund avec une offre se rapprochant de 175M€, soit 100M€ de plus que sa clause libératoire qui sera active dans son contrat à compter de juin 2022.

Haaland aurait refusé Chelsea en attendant le Real Madrid et Mbappé !