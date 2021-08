Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino fait une annonce retentissante sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 19 août 2021 à 14h45 par H.G. mis à jour le 19 août 2021 à 14h46

Alors que les rumeurs se multiplient au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a assuré en conférence de presse ce jeudi après-midi que l’attention du Français est focalisée sur le PSG.

À un an du terme de son contrat, Kylian Mbappé voit son avenir faire l’objet de nombreuses spéculations. En effet, il est annoncé avec insistance de l’autre côté des Pyrénées que le Real Madrid est prêt à passer à l’action dans l’optique d’enrôler le numéro 7 du PSG en formulant une proposition aux alentours de 120 M€. Dans le même temps, La Gazzetta dello Sport indique que le Français de 22 ans aurait communiqué son envie de départ dès cet été à l’occasion d’une réunion ce lundi avec Nasser Al-Khelaïfi. Mais dans ce contexte, Mauricio Pochettino reste serein et a une nouvelle fois affirmé que Kylian Mbappé est en réalité pleinement concentré sur le PSG, tout en expliquant qu’il s’attend à le voir rester dans son effectif cette saison.

« Je le vois rester et être avec nous pendant cette saison »