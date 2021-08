Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Accord total pour la prochaine vente de Leonardo ?

Publié le 19 août 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entre plus dans les plans de Leonardo et Mauricio Pochettino au PSG, Thilo Kehrer aurait la cote du côté du Bayern Munich. Et le défenseur allemand aurait déjà un accord avec le club bavarois…

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG et alors qu’il n’a jamais réussi à justifier les 37M€ investis sur son arrivée en 2018, Thilo Kehrer (24 ans) pourrait être le prochain joueur de Leonardo à prendre la porte cet été ! L’Equipe a fait état d’un intérêt prononcé du Bayern Munich pour le défenseur central allemand du PSG, et Kehrer aurait déjà tranché à ce sujet…

Kehrer ok pour signer au Bayern Munich

Toujours selon le quotidien sportif, Thilo Kehrer a bien conscience que son temps de jeu sera réduit au PSG avec les arrivées d’Achraf Hakimi et Sergio Ramos, et il souhaite donc rejoindre le Bayern Munich. Très séduit par le projet du club bavarois, il pourrait donc enfin aller se relancer sportivement loin du PSG, et de surcroît dans une grosse écurie européenne. L’offensive du Bayern Munich pour Thilo Kehrer devrait avoisiner les 12M€. Les agents du joueur du PSG se sont entretenus avec le club bavarois vendredi dernier, et un accord sur les bases d’un contrat de trois ans a même été trouvé entre les deux parties.