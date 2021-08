Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi pourrait rendre un grand service à Al-Khelaïfi… avec Mbappé !

Publié le 19 août 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est entré dans la dernière année de son contrat, le PSHG ne perdrait toujours pas l’espoir de parvenir à le prolonger.

L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire l’objet de nombreuses spéculations. Et pour cause, à un an de la fin de son contrat, l’international français ne consent toujours pas à signer une prolongation de son bail. Ainsi, tandis qu’un départ cet été au Real Madrid semble être un scénario écarté, le joueur de 22 ans prend maintenant la direction d’un départ libre le 30 juin 2022. Cependant, malgré la tendance actuelle, le PSG ne perdrait pas encore l’espoir de voir Kylian Mbappé apposer sa signature sur un nouveau contrat.

Le PSG compte sur la présence de Lionel Messi, mais…