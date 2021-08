Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sans Messi, Griezmann prend les choses en mains !

Publié le 18 août 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Avec le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone doit se réinventer. Et le grand gagnant dans l'histoire pourrait donc bien être Antoine Griezmann qui prend du galon dans l'équipe de Ronald Koeman. Et alors qu'il a disputé son 100ème match, l'attaquant français affiche ses ambitions et se pose en patron.

Le FC Barcelone a vécu un tremblement de terre cet été. En effet, Lionel Messi a quitté le club pour s'engager avec le PSG. Et pour cause, le Barça n'était plus en mesure de payer son salaire. Résultat, le club blaugrana va devoir complétement changer son style de jeu et Ronald Koeman a la lourde tâche de trouver une nouvelle philosophie pour remplacer Lionel Messi. Le technicien néerlandais dispose toutefois d'un secteur offensif bien fourni avec les arrivées de Memphis Depay et Sergio Agüero, tandis qu'Ansu Fati et Ousmane Dembélé reviendront un peu plus tard dans la saison. Mais surtout, Antoine Griezmann pourrait bien être le nouvel homme fort du projet du Barça. Recruté pour 120M€ durant l'été 2019, le natif de Mâcon n'a jamais réussi à réellement s'imposer à Barcelone où son association avec Lionel Messi a été compliquée. Il faut dire que les deux attaquants possèdent un profil assez similaire. Sans La Pulga , Antoine Griezmann peut donc désormais librement s'exprimer.

Griezmann annonce la couleur