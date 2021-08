Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman annonce la couleur pour les dossiers chauds du moment !

Publié le 20 août 2021 à 13h30 par La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 31 août, Ronald Koeman a fait le point sur le mercato estival. Si l'entraîneur néerlandais confirme sa confiance envers des joueurs dont l'avenir a longtemps remis en cause cet été, cela semblerait loin d'être le cas pour d'autres membres de l'effectif du Barça.

Le FC Barcelone poursuit son mercato très agité. Joan Laporta vit en effet un été mouvementé, marqué par les importants problèmes financiers du club culé. De ce fait, le Barça s'est retrouvé dans l'incapacité de prolonger l'enfant du club Lionel Messi. Par ailleurs, le président catalan lutte ces dernières semaines afin d'alléger la masse salariale de son effectif. Alors que Gerard Piqué a accepté de réduire de manière conséquente ses revenus, d'autres cadres devraient suivre le mouvement. Pour autant, Laporta compterait également sur quelques ventes pour engranger de précieuses liquidités. Si certains indésirables semblent clairement être sur le départ, d'autres joueurs pourraient profiter du soutien de Ronald Koeman...

Braithwaite, Coutinho et Lenglet dans les plans de Koeman

Présent ce vendredi en conférence de presse à l'occasion du déplacement du Barça sur le terrain de l'Athletic Bilbao samedi en Liga, Ronald Koeman a rappelé sa confiance envers Martin Braithwaite, longtemps annoncé sur le départ cet été : « Nous connaissons la situation du club. S'il y a un intérêt pour un joueur, nous l'écouterons mais Martin se débrouille très bien pour nous. Il joue dans différentes positions à un bon niveau. Il a montré l'autre jour qu'il est important pour l'équipe. J'adore jouer avec lui. Il est très discipliné. Il accepte son rôle de ne pas toujours jouer. Pour moi, je pense qu'il devrait rester. » Le technicien néerlandais a également fait le point sur la situation de Philippe Coutinho. Le Brésilien pourrait être amené à prendre le rôle de Lionel Messi pour Koeman : « Philippe est absent car je pense qu'il a besoin d'une semaine de plus pour s'entraîner avec le groupe avant d'être appelé. Je compte sur lui car c'est un grand joueur. Il peut être important pour le Barça. Je compte vraiment sur Coutinho pour cette saison. Il peut jouer à plusieurs postes. Il peut venir de l'aile gauche. Nous avons perdu des buts à cause de Messi et nous devons les chercher ailleurs. Philippe peut être la solution. » Enfin, Clément Lenglet devrait être soulagé de son côté. Alors que le Barça n'aurait pas été contre un départ du Français cet été, Ronald Koeman semble lui bien compter sur le défenseur : « Je suis content d'avoir cinq ou six défenseurs centraux. Nous avons besoin d'eux. Lenglet est le seul défenseur central gaucher. Il aura des matchs et ça tout dépend du niveau de l'équipe. Cette semaine seulement il y a un match mais après la pause du championnat il y en aura deux par semaine et nous avons besoin de tous les joueurs. »

C'est plus compliqué pour Umtiti, Pjanic et Moriba