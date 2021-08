Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les grands regrets de Depay pour Lionel Messi !

Publié le 20 août 2021 à 8h30 par T.M.

Arrivé au FC Barcelone, Memphis Depay se faisait une joie de pouvoir jouer avec Lionel Messi. Cela ne sera finalement pas possible. Au grand dam du Néerlandais.

Après un an d’attente, Memphis Depay est enfin arrivé au FC Barcelone. Réclamé par Ronald Koeman, l’attaquant néerlandais a rejoint l’effectif blaugrana. Et forcément, à son arrivée en Catalogne, l’ancien de l’OL se faisait une joie de pouvoir évoluer avec Lionel Messi. « Messi est une légende, je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est le meilleur joueur du monde. (…) Ça va être un rêve pour moi de jouer à côté de lui », expliquait notamment Depay lors de sa présentation au Barça.

« Déçu ? Bien sûr »