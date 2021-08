Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est prêt pour Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 20 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Le Real Madrid attendrait toujours le feu vert du PSG afin de lancer une offensive avant la clôture du marché des transferts pour Kylian Mbappé. Et le club merengue aurait des arguments à faire valoir…

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne semble pas être déterminé à prolonger son engagement envers le PSG et ce, bien que le club de la capitale ait pu réaliser un mercato estival XXL avec notamment la venue de Lionel Messi, comme le10sport.com vous l’a confié le 13 août dernier. Lors du David Ornstein Show , le journaliste de The Athletic David Ornstein a fait passer le message suivant ces dernières heures. « Quand je suis allé à la pêche aux informations il y a quelques semaines, on m’a assuré que le Real Madrid pouvait se permettre de le faire venir cet été et essaiera d’y arriver ».

« L’idée est claire et consiste à faire de Kylian Mbappé le galactico qui inaugurera le nouveau stade »