Mercato - PSG : Cet indice très rassurant sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que les supporters du PSG s'agace face au silence de Kylian Mbappé concernant son avenir, Didier Roustan estime que son mutisme n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé semble encore dans le doute pour son avenir, ce qui agace les supporters du PSG. Une partie du public du Parc des Princes l'a d'ailleurs conspué samedi dernier contre Strasbourg (4-2) avant de l'acclamer. Mais le silence de l'attaquant français peut prêter à confusion alors que tout le monde attend sa réponse. Cependant, pour Didier Roustan, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.

«S’il ne s’exprime pas, ça veut dire qu’ils sont en pourparlers»