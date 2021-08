Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma s’enflamme pour l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 19 août 2021 à 23h45 par T.M.

Cela fait maintenant une semaine que Lionel Messi est un joueur du PSG. Un coup exceptionnel dont Gianluigi Donnarumma n’en revient toujours pas.

Avec les arrivées successives de Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma, le PSG réalisait un recrutement incroyable. Mais que dire maintenant que Lionel Messi a rejoint le club de la capitale. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont profité des problèmes du FC Barcelone pour accueillir La Pulga dans la capitale française. Cela fait donc une star de plus, et pas n’importe laquelle, dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Désormais, les joueurs du PSG évoluent au quotidien avec Messi et Gianluigi Donnarumma est notamment aux premières loges pour assister à cela.

« Nous avons une équipe de phénomènes »