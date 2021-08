Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce buteur de renom qui rêve de l’OM…

Publié le 20 août 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ du côté de Montpellier, Andy Delort aurait un rêve secret en tête : porter les couleurs de l’OM.

« Comme on dit toujours, l'effectif n'est pas encore plein et le mercato est ouvert jusqu'à 31 août. C'est une opportunité pour faire des opérations sur le marché. Nous ne sommes pas au complet. Nous sommes en négociations avec plusieurs joueurs, plusieurs pistes », expliquait récemment Pablo Longoria sur la suite du mercato estival, et le président de l’OM laisse donc la porte ouverte à d’autres recrues pour les jours à venir. Dario Benedetto étant parti, l’OM chercherait d’ailleurs à recruter un buteur, et il existerait une belle ouverture avec un profil redoutable de Ligue 1…

Delort voudrait l’OM

L’Equipe a en effet annoncé jeudi dans ses colonnes qu’Andy Delort se verrait bien jouer à l’OM, et même si aucune démarche n’a été entamée ni dans un sens ni dans l’autre, l’international algérien pourrait faciliter le contact avec Pablo Longoria en cas d’offre. Toutefois, selon les dernières tendances, c’est surtout l’OGC Nice qui semble déterminé à recruter Delort dont le contrat court jusqu’en juin 2024 à Montpellier.