Mercato - OM : Longoria se lance dans un nouveau chantier !

Publié le 19 août 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Entre le départ de Dario Benedetto et la blessure d'Arkadiusz Milik, l'Olympique de Marseille s'est mis en quête d'un nouvel avant-centre d'ici la fin du mercato. Plusieurs noms circulent déjà, mais Pablo Longoria va devoir faire vite.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM a déjà réussi à accueillir huit renforts. Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba sont venus renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Et ce n'est peut-être pas terminé comme le confiait Pablo Longoria ces derniers jours : « Comme on dit toujours, l'effectif n'est pas encore plein et le mercato est ouvert jusqu'à 31 août. C'est une opportunité pour faire des opérations sur le marché. Nous ne sommes pas au complet. Nous sommes en négociations avec plusieurs joueurs, plusieurs pistes ». Et parmi les joueurs attendus, l'OM pourrait bien recruter un avant-centre. Et pour cause, Dario Benedetto s'est engagé avec Elche sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'Argentin n'entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli qui a même préféré aligner Dimitri Payet en faux-neuf lors des deux premières journées de Ligue 1 pendant qu'Arkadiusz Milik est toujours à l'infirmerie. Et Pablo Longoria devrait accélérer dans les prochaines heures.

L'OM cherche un nouveau buteur

Plusieurs noms circulent déjà du côté de l'OM. A commencer par Alexander Sorloth. L'attaquant du RB Leipzig plaît à Pablo Longoria qui discute avec le club allemand des conditions d'un prêt avec option d'achat. Toutefois, l'OM s'est également immiscé dans un dossier ces dernières heures. Mercredi soir, Fabrizio Romano a effectivement révélé l'intérêt du club phocéen pour Ike Ugbo (22 ans). Prêté la saison dernière au Cercle Bruges, l'attaquant qui appartient à Chelsea a inscrit 16 buts et a tapé dans l'œil de Genk qui semblait proche de boucler l'affaire afin l'arrivée de l'OM dans ce dossier qui a tout relancé. Désormais, le club phocéen est le favori pour attirer Ike Ugbo qui serait la doublure d'Arkadiusz Milik. Et ce n'est pas tout puisque les noms de Giovanni Simeone (Cagliari) et Willian José (Real Sociedad) ont également circulé ces derniers jours. En revanche, la piste menant à Andy Delort a rapidement été enterrée. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, l'OM s'est positionné pour l'attaquant algérien, mais Montpellier veut un transfert sec, ce que le club phocéen ne peut pas se permettre. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OGC Nice est également intéressée par Andy Delort. Quoi qu'il en soit, l'OM recrutera un buteur d'ici la fin du mercato pour suppléer Arkadiusz Milik. Mais le temps presse et c'est un nouveau chantier qui s'ouvre pour Pablo Longoria.