Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation importante sur l’opération Messi !

Publié le 20 août 2021 à 3h45 par A.M.

Malgré les nombreux chiffres qui circulent sur le contrat de Lionel Messi, la star argentine touchera bien 25M€ nets par an.

Incapable de répondre aux exigences salariales de la Liga, le FC Barcelone a du laisser filer Lionel Messi qui avait pourtant accepté de baisser de 50% ses revenus. Une aubaine pour le PSG qui a sauté sur l'occasion pour recruter La Pulga qui va connaître sa première expérience loin de la Catalogne. Et pour convaincre Lionel Messi, le club de la capitale est allé très vite afin de trouver un montage financier pour payer son salaire qui est loin des chiffres évoqués ces derniers jours.

Messi touchera 25M€ par an