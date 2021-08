Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s'attaque à un dossier XXL en interne !

Publié le 20 août 2021 à 13h00 par La rédaction

Insolant de facilité à chacune de ses apparitions du haut de ses 18 ans, Pedri pourrait prochainement prolonger son contrat au FC Barcelone.

Il est l’une des satisfactions de la saison dernière au FC Barcelone. Pedri a disputé 73 matchs toutes compétitions confondues et a impressionné par sa qualité technique toujours fine et son intelligence de jeu rare. Le milieu espagnol était à l’Euro cet été et a participé aux Jeux Olympiques, se hissant en finale avec la Roja . Une régularité qui attire certainement les grosses écuries européennes. Mais la Barça ne compte pas s’en séparer.

Barcelone s'active pour prolonger Pedri