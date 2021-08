Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Messi fait encore parler à Barcelone !

Publié le 20 août 2021 à 10h15 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a rejoint le PSG, du côté du Barça, certaines recrues de l'été semblent regretter le fait de ne pas pouvoir jouer aux côtés de l'Argentin. C'est notamment le cas du nouveau latéral droit Emerson Royal.

Le mercato historique du PSG ne laisserait personne indifférent, surtout au FC Barcelone. Face à l'impossibilité de Joan Laporta de prolonger Lionel Messi, les dirigeants parisiens ne se sont pas fait prier pour sauter sur une occasion en or de recruter le génie argentin. Messi s'est alors engagé pour deux saisons plus une option en faveur du PSG, avec un salaire estimé à 25M€ nets par an, comme révélé par le 10sport.com. De son côté, le Barça se retrouve orphelin de la Pulga . Une nouvelle difficile à digérer, notamment pour les recrues du club culé, qui espéraient grandement pouvoir jouer sous le même maillot que Lionel Messi.

« Nous voulions tous jouer avec le meilleur du monde »