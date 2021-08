Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait un grand rêve avec Benzema !

Publié le 20 août 2021 à 10h00 par A.M.

Alors que Karim Benzema devrait prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2023, Florentino Pérez espère voir l'attaquant français finir sa carrière au sein de la Casa Blanca.

Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema a réussi l'exploit de s'inscrire sur la durée au sein de l'un des clubs les plus importants de l'histoire du football. Avec 281 buts, l'ancien Lyonnais est le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club merengue et devrait encore grimper dans la hiérarchie. Et pour cause, Karim Benzema est encore loin de quitter le Real Madrid qui devrait annoncer la prolongation du contrat de l'international français jusqu'en juin 2023 dès vendredi.

Pérez veut que Benzema finisse sa carrière au Real