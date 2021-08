Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Camavinga !

Publié le 20 août 2021 à 7h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga est annoncé avec insistance du côté du PSG. Toutefois, selon la presse espagnole, il n'y aurait rien entre le club parisien et l'international français. Eduardo Camavinga ne devrait donc pas porter le maillot du PSG à l'issue du mercato estival.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Eduardo Camavinga serait de plus en plus proche d'un départ vers le PSG cet été. Selon les informations du Parisien , divulguées ce jeudi soir, Leonardo aurait bien avancé le dossier Camavinga. En effet, le directeur sportif du PSG aurait lancé les négociations il y a plusieurs mois pour s'offrir les services de l'international français. Et alors qu'Eduardo Camavinga ne voudrait pas prolonger, le Stade Rennais pourrait accepter l'idée de le vendre cet été pour 30M€ minimum.

Eduardo Camavinga ne devrait pas rejoindre le PSG