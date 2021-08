Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active sérieusement pour Camavinga !

Publié le 19 août 2021 à 21h15 par A.M. mis à jour le 19 août 2021 à 21h16

Bien que déjà très actif depuis l'ouverture du mercato, le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et la piste menant à Eduardo Camavinga prend de l'ampleur.

Cet été, le PSG a décidé de frapper très fort sur le marché des transferts en s'attachant les services de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Cependant, le club parisien pourrait encore se renforcer notamment dans l'entrejeu. Paul Pogba et Eduardo Camavinga sont régulièrement cités. Un dossier que Mauricio Pochettino a évoqué en conférence de presse : « L’arrivée d’un milieu comme Pogba ? On sait qu’en football il peut se passer des choses, des retournements de situations. Un club comme le PSG est toujours ouvert à améliorer son effectif ».

Le PSG a bien un coup à jouer pour Camavinga