Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino annonce la couleur pour la fin du mercato !

Publié le 19 août 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce jeudi, Mauricio Pochettino n'a pas échappé aux questions sur le mercato alors le marché fermera ses portes le 31 août. Et l'entraîneur du PSG se dit ouvert à une nouvelle arrivée.

Cet été, le Paris Saint-Germain n'a pas chômé sur le mercato. En effet, le club de la capitale a déjà attiré cinq renforts et non des moindres puisque Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi ont débarqué depuis l'ouverture du mercato. Un recrutement impressionnant pour lequel le PSG n'a dépensé que 60M€ correspondant à l'indemnité de transfert versée à l'Inter Milan pour l'international marocain. Les quatre autres recrues sont effectivement arrivées libres. C'est donc le marché des bonnes affaires pour le PSG qui pourrait toutefois ne pas s'arrêter en si bon chemin. L'arrivée d'un latéral gauche est ainsi évoquée compte tenu du fait que Layvin Kurzawa ne convainc pas et que Juan Bernat revient d'une très longue blessure. Un milieu de terrain pourrait également débarquer, le PSG surveillant notamment Eduardo Camavinga et Paul Pogba.

... et ne ferme pas la porte à une dernière arrivée

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a d'ailleurs évoqué ces dossiers, à commencer par la possible arrivée d'un milieu de terrain comme Paul Pogba. « On sait qu’en football il peut se passer des choses, des retournements de situations. Un club comme le PSG est toujours ouvert à améliorer son effectif. Un secteur où on doit se renforcer en priorité pour moi ? Je ne le dirai pas publiquement. Jamais. Je le dirai d’abord à Leonardo, qui le dira à notre président. Si je le dis, il y aura un séisme et des problèmes », confie l'entraineur du PSG avant d'être relancé sur le poste de latéral gauche : « Un renfort côté gauche et un mot sur le bon début de saison de Diallo ? Il est difficile d’analyser une saison après deux matchs. Comme je dis avant, le club est ouvert à tout ce qui peut améliorer l’effectif . »

Pochettino voit Mbappé et rester...