Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino prend position sur un dossier chaud !

Publié le 19 août 2021 à 15h15 par H.G. mis à jour le 19 août 2021 à 15h18

Alors que le PSG est annoncé en quête d’un nouveau latéral gauche, Mauricio Pochettino ne ferme pas la porte à une arrivée dans ce secteur.

Si le côté droit de la défense du PSG a bien été renforcé avec l’arrivée d’Achraf Hakimi, son pendant gauche est encore une lacune. Et pour cause, Juan Bernat n’a toujours pas repris la compétition après presque un an son jouer et son état de santé interroge. Dans le même temps, Layvin Kurzawa serait poussé vers la sortie. De ce fait, c’est actuellement Abdou Diallo qui assure à ce poste. Mais bien évidemment, dans un monde idéal, le PSG aimerait enregistrer un renfort dans ce secteur d’ici au 31 août. Et en conférence de presse ce jeudi, Mauricio Pochettino n’a pas fermé la porte à cela.

Mauricio Pochettino est favorable à une arrivée côté gauche