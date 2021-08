Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse annonce se prépare pour Benzema !

Publié le 19 août 2021 à 19h00 par A.M.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022, Karim Benzema devrait étendre son bail d'une saison. Le club merengue prépare une grosse annonce.

Après un Euro très réussi d'un point de vue individuel pour son retour en équipe de France, Karim Benzema a retrouvé le Real Madrid et débuter la saison de la meilleure des manière en inscrivant un doublé face à Alavès (4-1). Une prestation qui a d'ailleurs ravi Carlo Ancelotti : « La finition de l'équipe, la capacité à lire les jeux, il se distingue en défense, il bouge... Dire qu'il est un attaquant est un euphémisme pour lui, il est très complet et a une grande personnalité. Si je dois le comparer avec ma première fois sur le banc du Real, il est beaucoup plus complet . » Et le technicien italien va être encore plus heureux dans les prochaines heures.

Benzema va prolonger au Real Madrid